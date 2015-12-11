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المبعوث الأممى بليبيا يدعو لوضع حد لإنتهاكات ومخالفات حقوق الإنسان بطرابلس

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المبعوث الأممى بليبيا يدعو لوضع حد لإنتهاكات ومخالفات حقوق الإنسان بطرابلس المبعوث الأممى بليبيا يدعو لوضع حد لإنتهاكات ومخالفات حقوق الإنسان بطرابلس

>دعا المبعوث الأممى لدى ليبيا مارتن كوبلر، إلى وضع حد لانتهاكات ومخالفات حقوق الإنسان الجسيمة فى ليبيا، مؤكدًا أن لها آثارًا مدمرة على حياة الكثيرين فى البلاد.

وناشد كوبلر، فى بيان وزعته بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا أمس الخميس، بمناسبة الذكرى الـ 67، لاعتماد الإعلان العالمى لحقوق الإنسان من الأمم المتحدة، «جميع الأطراف الليبية المعنية أن تحترم حقوق الإنسان".

وأضاف أن «الاتفاق السياسى الليبى يشمل أحكامًا قوية حول حقوق الإنسان وهى تعد أساسًا جيدًا لبدء إعادة بناء مؤسسات دولة موحدة قائمة على احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان".

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