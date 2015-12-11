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حبس تاجر وعامل لحيازتهما أسلحة وهيروين ببولاق الدكرور

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حبس تاجر وعامل لحيازتهما أسلحة وهيروين ببولاق الدكرور حبس تاجر وعامل لحيازتهما أسلحة وهيروين ببولاق الدكرور
أمرت نيابة بولاق الدكرور بحبس تاجر وعامل 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهما بحيازة بندقية وفرد خرطوش وتذكرة هيروين، واعترف المتهمان بحيازتهما للسلاحين بقصد الدفاع والهيروين للتعاطى.

كانت معلومات قد وردت للمقدم محمد حامد ضابط إدارة مكافحة المخدرات بالجيزة، تفيد بحيازة "م.ا" تاجر و"م.س" عامل لأسلحة نارية ومواد مخدرة، وبإعداد كمين لهما، تم ضبطهما وبحوزتهما بندقية وفرد خرطوش، بالإضافة إلى تذكرة هيروين.

واعترف المتهمان، أمام العميد حسن عليوه مدير إدارة مكافحة المخدرات بالجيزة بحيازتهما للسلاح لاستخدامه فى الدفاع عن النفس، والهيروين بقصد التعاطى، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

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