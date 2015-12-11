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شرطة التموين تحبط محاولة طرح 50 طن لحوم فاسدة بالأسواق فى القاهرة

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شرطة التموين تحبط محاولة طرح 50 طن لحوم فاسدة بالأسواق فى القاهرة شرطة التموين تحبط محاولة طرح 50 طن لحوم فاسدة بالأسواق فى القاهرة
نجحت الإدارة العامة لمباحث بوزارة الداخلية فى ضبط 50 طن لحوم ومصنعاتها فاسدة بعدة مناطق بالقاهرة "التحرير، باب اللوق، المرج"، وتم القبض على المسئولين عن هذه المخازن والمصانع، والتحفظ على اللحوم المضبوطة، بعدما داهمت حملة أمنية شارك فيها العقيد حسن مدنية بمباحث التموين المخازن التى يوجد بها اللحوم.

وبدوره، أكد اللواء محمود العشيرى مساعد وزير الداخلية لمباحث التموين، لـ"اليوم السابع" استمرار الحملات التموينية خلال الفترة المقبلة لملاحقة بائعى اللحوم الفاسدة والسلع الغذائية التى تضر بصحة المواطنين.
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مصر 365

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