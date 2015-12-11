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ميرفت التلاوى تناقش حقوق المرأة بملتقى جامعة المنصورة.. الاثنين المقبل

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ميرفت التلاوى تناقش حقوق المرأة بملتقى جامعة المنصورة.. الاثنين المقبل ميرفت التلاوى تناقش حقوق المرأة بملتقى جامعة المنصورة.. الاثنين المقبل
تستضيف جامعة المنصورة الدكتورة ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة خلال ملتقى "المرأة والمجتمع"، والذى تنظمه الجامعة يوم الاثنين القادم 14 ديسمبر بقاعة المؤتمرات الساعة 11 صباحًا، تحت رعاية الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة، والمحاسب حسام الدين إمام محافظ الدقهلية وتنظيم الدكتورة فرحة الشناوى نائب رئيس الجامعة الأسبق، وأمين عام المجلس القومى للمرأة بالدقهلية، كما يحاضر بالملتقى الإعلامية نشوى الحوفى.

يناقش الملتقى تعريف المجتمع بدور المرأة، وما الذى تستطيع تنفيذه وتأثيرها على المجتمع فى كافة القضايا بدءًا من دورها بالأسرة وانتهاء بدورها فى الوظائف العليا بالمجتمع، وكونها تستطيع إذا توفر لها المناخ المناسب والظروف الملائمة أن تساعد على بناء الوطن.

كما سيعلن الدكتور محمد القناوى خلال الملتقى عن وضع فصل بعنوان حقوق المرأة فى كتاب حقوق الإنسان للتعريف بحقوق المرأة فى كتاب حقوق الإنسان للتعريف بحقوق المرأة ودورهاـ كما ستشارك بالملتقى نائبات مجلس الشعب فى الدقهلية.
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