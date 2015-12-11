عبد الواحد عن تجربة سيناء: أسعى لاكتشاف صالح جمعة جديد

يسعى عبد الواحد السيد حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر السابق لأهداف جديدة من خلال تجربته مع نادي جنوب سيناء.

وقال عبد الواحد عبر قناة "النهار رياضة": "قيدي في قائمة الفريق شرفي، لتحفيز باقي اللاعبين على الأداء بشكل جيد".

وأضاف: "هذه المنطقة من مصر تضم العديد من المواهب التي تحتاج لاهتمام إعلامي، وإلقاء الضوء عليها".

وواصل: "أسعى لاكتشاف صالح جمعة جديد، فمعظم مواهب الكرة المصرية جاءت من الأقاليم".

وأشار إلى أن الفكرة جاءت بعد اتصال بين شقيقه ومدرب الفريق السيناوي، مؤكدًا أنه رحب على الفوز دون تردد، واستغلال شهرته مع الزمالك بطريقة جديدة.

واختتم عبد الواحد: "أعمل بدون أجر، بل حبًا في المنطقة التي شهدت مولدي، وسأعقد جلسة مع مسئولي النادي يوم الأحد لوضع الخطوط العريضة".