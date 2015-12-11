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تعرف على الفرق المتأهلة للدور التالي من الدوري الأوروبي

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تعرف على الفرق المتأهلة للدور التالي من الدوري الأوروبي تعرف على الفرق المتأهلة للدور التالي من الدوري الأوروبي

انتهت مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي.

24 ناديا تأهلوا عن 12 مجموعة، وسينتظرون 8 فرق أخرى تحولت للبطوة من دوري أبطال أوروبا.

وإليكم جميع الفرق المتأهلة للدور التالي من الدوري الأوروبي.

المتحولون من دوري أبطال أوروبا

شاختار دونتسك

مانشستر يونايتد

جالاتا سراي

إشبيلية

باير ليفركوزين

أولمبياكوس

بورتو

فالنسيا

التأهلون من مجموعات الدوري الأوروبي

المجموعة الأولى

مولدي - فناربتشة

المجموعة الثانية

ليفربول – سيون

المحموعة الثالثة

كراساندور – بروسيا دورتموند

المجموعة الرابعة

نابولي – ميدتيلاند

المجموعة الخامسة

رابيد فيينا – فياريال

المجموعة السادسة

سبورتنج براجا – مارسيليا

المجموعة السابعة

لاتسيو – سانت اتيان

المجموعة الثامنة

لوكوموتيف موسكو – بشيكتاش

المجموعة التاسعة

بازل – فيورنتينا

المجموعة العاشرة

توتنام – أندرلخت

المجموعة الـ 11

شالكة – سبارتا براج

المجموعة الـ 12

أتليتك بلباو - أوجسبورج

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