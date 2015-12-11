على جمعة لـ"يوسف زيدان": كلمة القدس عربية وتعنى الطهر

قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إنه ليس صحيحًا أن كلمة القدس كلمة عبرية كما يقول يوسف زيدان بل هى عربية وتعنى الطهر والنزاهة والطيبة والعلو وغيرها، وتابع: "ابن حجر العسقلانى أورد 20 لفظة لكلمة القدس".

وأضاف "جمعة"، خلال حواره ببرنامج "ممكن" الذى يقدمه الإعلامى خيرى رمضان عبر فضائية "cbc"، أن الرسول عليه السلام كان يقول فى الصلاة: "سبوح قدوس رب الملائكة والروح"، وتابع: "يوسف زيدان يقول هذا الكلام منذ عامين ولم يكفره أحد.. وأيضاً لم يكن هو أول من يقول ذلك فقد سبقه سامر السمرائى وعندما ناقشنا معه ذلك، قال لنا "هيك ظبطت"، لافتاً إلى أن المنهج العلمى لا يعرف مثل هذا بل يستند على الأدلة والبراهين والحقائق العلمية والدينية.