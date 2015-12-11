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فؤاد بدراوى: حزب الوفد حصل على 33 مقعدا بالبرلمان وليس 45

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فؤاد بدراوى: حزب الوفد حصل على 33 مقعدا بالبرلمان وليس 45 فؤاد بدراوى: حزب الوفد حصل على 33 مقعدا بالبرلمان وليس 45
أكد الدكتور فؤاد بدراوى، عضو مجلس النواب والقيادى بتيار إصلاح الوفد، أن حزب الوفد لم يحصل على 45 مقعدا فى مجلس النواب كما يتردد فى وسائل الاعلام، مشيرا إلى أن هذه النتيجة جاءت على لسان أعضاء فى حزب الوفد ولم تعلن عنها اللجنة العليا للانتخابات .

وأضاف "بدراوى"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن حزب الوفد لم يحصل إلا على 33 مقعدا بالبرلمان بالقوائم وأن ما يتردد بحصوله على 45 مقعدا جاء على لسان أعضاء بحزب الوفد.

وأوضح عضو مجلس النواب أن إمكانية انضمامه إلى إئتلاف داخل البرلمان واردة، مضيفا أنه يدرس جميع الإئتلافات المتواجدة تحت قبة البرلمان فى إطار عام .

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