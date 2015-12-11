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طبيب أعصاب: "الموبايل" و"اللاب توب" والتلفزيون تزيد من نوبات الصرع

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طبيب أعصاب: "الموبايل" و"اللاب توب" والتلفزيون تزيد من نوبات الصرع طبيب أعصاب: "الموبايل" و"اللاب توب" والتلفزيون تزيد من نوبات الصرع
أكد الدكتور طارق توفيق أستاذ أمراض المخ والأعصاب بجامعة القاهرة رئيس شعبة الصرع بالجمعية المصرية لأمراض المخ والأعصاب، أن استخدام "الموبايل" و"اللاب التوب" والتليفزيون يزيد من نوبات الصرع.

وقال طارق توفيق فى مؤتمر نظمته الشعبة، أمس الخميس، إن المؤتمر الذى عقد خرج بعدة توصيات تجنب حدوث نوبات صرعية للمريض، على رأسها تجنب خبطات الرأس، لأنها تزيد من النوبات الصرعية، وتجنب السهر وقلة النوم، وتجنب التلفزيون، واللاب توب، والموبايل، لأنها تصدر موجات الكترومغناطيسية تزيد من النوبات الصرعية، مشددا على ضرورة تجنب الشمس والانفعالات النفسية والمجهود الزائد.

وناقش المؤتمر وسائل تشخيص الصرع، حيث إنه كلما كان التشخيص مبكراً والعلاج مبكراً يمكن التحكم فى النوبات الصرعية دون حدوث مضاعفات.

وأضاف الدكتور طارق توفيق، "يمثل مرضى الصرع 1% من عدد السكان فى جميع أنحاء العالم"، قائلا أن " المؤتمر ناقش الأدوية الجديدة التى دخلت السوق المصرى، مثل عقار اللاكوزاميد، حيث إنها أدوية ذات فعالية عالية، ولها أعراض جانبية قليلة جدا".

وأكد على ضرورة الاستمرار فى العلاج بمواعيد ثابتة، مشيرا إلى أن 60 % من المرضى يمكن سحب الدواء منهم إذا ما توافرت بعض الشروط، أهمها أن يظل عامين بدون نوبات صرعية، وأن يكون قد أجرى رسم المخ الكهربى 3 مرات وثبت أنه طبيعى.

وأوضح أن المؤتمر ناقش كيفية سحب العلاج من مريض الصرع بعد فترة دون أن تزيد النوبات مرة أخرى، مؤكدا أنه تم استعراض فائدة إجراء رسم المخ الكهربى، بصفة متكررة وقياس مستوى الدواء فى الدم وقياس وظائف الكبد والكلى.

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مصر 365