حسام البدري لـ في الجول: ترحيل فتحي وكهربا كذبة.. وهذا موعد عودتي للتدريب

أكد حسام البدري مدرب منتخب مصر الأولمبي أنه لم يقدم أي تقارير بعد للاتحاد المصري لكرة القدم بخصوص الخروج من كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

منتخب مصر ودع البطولة من دورها الأول بعد احتلال المركز الأخير في المجموعة، وضياع حلم التأهل للأولمبياد التالية.

واحتل منتخب مصر المركز الرابع في المجموعة التي ضمت بجانب الفراعنة، منتخبات مالي، نيجيريا والجزائر.

بعض التقارير الصحفية قالت أن حسام البدري كان قد قرر ترحيل الثنائي مصطفى فتحي ومحمود عبد المنعم "كهربا" من معسكر الفريق.

وقال البدري في تصريحات لـ FilGoal.com: "لم أقدم أي تقارير بعد للاتحاد المصري لكرة القدم بشأن الخروج من البطولة، لكن فقط قدمت بعض التوصيات لحمادة المصري عضو الاتحاد المصري، ولكنها لم تشمل أي إدانة للاعب بعينه".

البدري أتبع "قصة كهربا ومصطفى فتحي مفتعلة ولم أكن أنوي ترحيلهما من البعثة كما كتب البعض، وإن تأهلنا للدور التالي، كانا سيكملا البطولة معنا بشكل طبيعي".

وأضاف "لم أتحدث أيضا لأي وسيلة إعلامية أو أدلي بأي تصريحات ولكن القصة من تأليف كاتبها".

البدري تحدث أيضا عن محطته التالية في التدريب، فقال: "لم أحسم موقفي بعد من محطتي التدريبية المقبلة، لكنين أملك عرضين للتدريب في الدوري المصري تلقيتهم بمجرد العودة من السنغال".

وأتم "سأحصل أولا على فترة راحة لمدة شهر، ثم سأقرر بعد ذلك أين وجهتي المقبلة بعد أن أكون قد أصبحت مستعدا للتجربة المقبلة".