أخبار عاجلة

وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وبداية إرتفاع درجات الحرارة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. برلمانية تهاجم جامعة الدول العربية: ما فكروش في اللى حصل بسوريا -
«جمارك دمياط» تكشف شروط مزاد السلع الغذائية -
برلماني: «الدولة استوردت بـ4 مليارات جنيه أكل كلاب» -
راتب إنفانتينو يحرج بلاتر.. الفيفا: انخفض بنسبة 58% -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

عبد الواحد عن تجربة سيناء: أسعى لاكتشاف صالح جمعة جديد

Google+ Print
عبد الواحد عن تجربة سيناء: أسعى لاكتشاف صالح جمعة جديد عبد الواحد عن تجربة سيناء: أسعى لاكتشاف صالح جمعة جديد

يسعى عبد الواحد السيد حارس مرمى الزمالك ومنتخب السابق لأهداف جديدة من خلال تجربته مع نادي جنوب سيناء.

وقال عبد الواحد عبر قناة "النهار ": "قيدي في قائمة الفريق شرفي، لتحفيز باقي اللاعبين على الأداء بشكل جيد".

وأضاف: "هذه المنطقة من مصر تضم العديد من المواهب التي تحتاج لاهتمام إعلامي، وإلقاء الضوء عليها".

وواصل: "أسعى لاكتشاف صالح جمعة جديد، فمعظم مواهب الكرة المصرية جاءت من الأقاليم".

وأشار إلى أن الفكرة جاءت بعد اتصال بين شقيقه ومدرب الفريق السيناوي، مؤكدًا أنه رحب على الفوز دون تردد، واستغلال شهرته مع الزمالك بطريقة جديدة.

واختتم عبد الواحد: "أعمل بدون أجر، بل حبًا في المنطقة التي شهدت مولدي، وسأعقد جلسة مع مسئولي النادي يوم الأحد لوضع الخطوط العريضة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75%

وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75%

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر