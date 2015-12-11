المقاصة يرد على اهتمام الزمالك بضم باسم عبد العزيز

أكد نادي مصر مصر المقاصة أنه لم يتلق أي عرض رسمي من إدارة الزمالك للتعاقد مع باسم عبد العزيز ظهير أيسر الفريق الفيومي.

وقال مصطفى كمال مدير شئون اللاعبين بنادي المقاصة:"لم يصلنا أي عروض رسمية لضم باسم عبد العزيز، والنادي لا يمانع رحيل أي لاعب بشرط وصول عرض مناسب".

وأضاف عبر قناة النهار رياضة"رئيس النادي لديه اتجاه بعدم الوقوف أمام مستقبل أي لاعب مثلما حدث مع وائل فراج وأحمد الشيخ".

وأشار إلى أنه عقد جلسة مع اللاعب مساء الأربعاء، وأكد له أن المقاصة يحتاجه بقوة استعدادًا للمشاركة في بطولة الكونفدرالية.

وأوضح مصطفى كمال أن باسم عبد العزيز يتأهل مؤخرًا من إصابته في عضلة السمانة.

يذكر أن الزمالك تعاقد مع اثنين لاعبين في الجبهة اليسرى مطلع الموسم الجاري، هما شريف علاء من المقاولون العرب، ومحمد عادل جمعة من المصري.