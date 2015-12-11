المهمة الأوروبية – في غياب تريزيجيه.. أندرلخت يتأهل مع توتنام

تأهل أندرلخت للدور الـ32 الثاني في الدوري الأوروبي بعد تغلبه يوم الخميس على منافسه كارباجا أجدام في سادس جولات الدوري الأوروبي.

واستضاف أندرلخت منافسه الأذريبيجاني في ختام دور المجموعات من البطولة الأوروبية وتغلب عليه بهدفين مقابل هدف.

ولم تشهد المباراة استدعاء محمود حسن "تريزيجيه" إلى القائمة وذلك بعد عودته من الإصابة قبل عدة أيام فقط.

افتتح داني كوينتانا أهداف المباراة لصالح الضيوف في الدقيقة 26، قبل أن يعدل أندرلخت النتيجة عن طريق أندي ناجار بعد ذلك بدقيقتين.

وفي الدقيقة 31 أضاف ستيفان أوكاكا الهدف الثاني لصالح الفريق البلجيكي.

بتلك النتيجة احتل أندرلخت المركز الثاني بعد جمعه لـ10 نقاط وتأهل للدور التالي مع توتنام المتصدر برصيد 13 نقطة.

فيما جاء موناكو ثالثا بست نقاط وأخيرا كارباجا أجدام بأربع نقاط.