رئيس إيسلندا:الإمارات رسمت قصص نجاح مذهلة

أشاد الرئيس الإيسلندي أولافور راغنار غريمسون بخطط ومشاريع دولة الإمارات في مجال مواكبة التكنولوجيا النظيفة ونجاح مشاريعها في الطاقة النظيفة والمتجددة والمشاريع التي أطلقتها وكشفت عنها في قمة الأمم المتحدة للمناخ التي تحتضنها ضاحية لوبورجيه الباريسية على مدى أسبوعين.

وقال الرئيس الايسلندي في حديث خاص لوكالة أنباء الإمارات «وام» عشية اختتام قمة المناخ إن دولة الإمارات العربية المتحدة باتت اليوم نموذجاً يحتذى لكثير من دول العالم في نجاحاتها ومشاريعها واستقرارها وحكمة قيادتها ونشاط الشعب الإماراتي.

وعبر الرئيس غريمسون الذي ترأس وفد إيسلندا في قمة الأمم المتحدة للمناخ في دورتها الحادية والعشرين عن رضاه عن المستوى الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية بين بلاده ودولة الإمارات العربية المتحدة، واصفاً إياها بالقوية والناجحة في جميع المجالات.

وأضاف ان العلاقات بين بلدينا قوية وناجحة على جميع المستويات ومع ذلك نسعى دائماً لتطويرها بشكل أكبر من خلال التعاون الذي يجمع بلدينا في مجالات عدة بينها مجال الطاقة النظيفة والاستثمار في الطاقة المتجددة.

وفي رده على سؤال بخصوص نموذج الإمارات في مجال الاستثمار في الطاقة النظيفة قال الرئيس الإيسلندي إن دولة الإمارات العربية المتحدة رسمت قصص نجاح مذهلة وكبيرة خلال الخمسة عشر عاماً الأخيرة في كل المجالات وليس فقط الطاقة النظيفة، فقد تمكنت خلال هذه المدة القصيرة في حياة الأمم والدول من رسم قصة تحول مثيرة للاهتمام يحلم بها كثير من البلدان على مستوى العالم.

وأكد أن التوجه الجديد والناجح للإمارات في مجال الاقتصاد الأخضر والطاقات المتجددة سيساهم بلا شك في دفع وتشجيع دول كثيرة في هذا العالم على اتباع النموذج الإماراتي والبحث عن هواء جديد للاقتصادات مبنية على الطاقة النظيفة. وقال: «لقد تمكنت قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة من وضع البلاد على سكة النجاح وها هي اليوم تنجح أيضاً في تقديم الإمارات كمركز ريادي للطاقة النظيفة والمتجددة من خلال الانتقال من مرحلة دولة يعتمد اقتصادها بشكل كبير على الطاقة التقليدية إلى دولة تجعل من الاقتصاد الأخضر طريقاً رئيسياً نحو المستقبل وهذا ما فشلت في تحقيقه كثير من الدول».

وحرص رئيس إيسلندا أولافور راغنار غريمسون خلال ترؤس وفد بلاده إلى قمة الأمم المتحدة للمناخ في دورتها الحادية والعشرين على مشاركة الوفد الإماراتي سلسلة جلسات للنقاش عقدت على هامش القمة للتعريف بالمشاريع والخطط الإماراتية في مجال الطاقة المتجددة.