مواطنو الشارقة يسجلون في قوائم انتخابات «الاستشاري»

يواصل مواطنو امارة الشارقة التسجيل في القوائم الانتخابية لانتخابات المجلس الاستشاري للامارة، وذلك بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة، حيث من المقرر أن يتم انتخاب نصف الاعضاء، بينما يتم تعيين النصف الآخر بمرسوم اميري من الحاكم.

وقد شهدت لجنة بلدية مدينة الشارقة صباح امس اقبالا كبيرا من المواطنين والمواطنات الذين حرصوا على القيام بتسجيل اسمائهم ضمن القوائم الانتخابية تلبية لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، وذلك للمشاركة في صنع القرار والذي يصب في النهاية لصالح الوطن والمواطن.

وبحضور رياض بن عيلان مدير عام بلدية مدينة الشارقة ورئيس لجنة الشارقة لانتخابات المجلس الاستشاري لامارة الشارقة، استقبلت اللجنة صباح امس وفودا من الدوائر الحكومية بالامارة، بالاضافة الى افراد مواطنين، فقد استقبلت اللجنة وفدا من دائرة الاسكان برئاسة المهندس خليفة مصبح الطنيجي عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة الاسكان، وكان يرافقه عدد من مدراء الادارات بالدائرة، حيث قام المهندس خليفة ومرافقوه بعملية التسجيل.

شكر

وقال رياض عيلان لـ"البيان": نتوجه بالشكر والتقدير الى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة باصدار هذا المرسوم الذي يعنى بانتخاب نصف مقاعد اعضاء المجلس الاستشاري للامارة، وتمكين المواطن من المشاركة في هذا العرس حيث تم توفير 6 مراكز لتخدم عملية التسجيل في القوائم الانتخابية، وقد وفرنا في مركز مقر بلدية مدينة الشارقة من خلال توفير وتجهيز الموظفين التنفيذيين بالاضافة الى القاعة والضيافة، وتوفير المواقف للتيسير على المواطنين لعملية التسجيل والمشاركة في صنع القرار، كما تم توفير كراس متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن، مع توفير عربات لنقل المواطنين من المواقف الى مقر البلدية، كما تم توفير موظفين للمساعدة مع المراكز الاخرى في حال زيادة الاقبال.

واشاد رئيس لجنة انتخابات مدينة الشارقة بالاقبال الشديد من قبل المواطنين، حيث وصفه انه يبشر بالخير، ونشعر بفرحة مشاركة المواطن.

ثقافة المشاركة

وفي تصريح خاص لـ"البيان" قال المهندس خليفة مصبح الطنيجي: بكل سعادة وسرور نلبي توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة بالمشاركة في انتخابات المجلس الاستشاري للامارة، وذلك من خلال التسجيل في القوائم الانتخابية، حيث أتت هذه التوجيهات في تفعيل ثقافة المشاركة في صنع القرار، وايضا تفعيل مشاركة ابناء الوطن في الادلاء باصواتهم ورأيهم فيما يخص القرارات التي تعنا بمسألة الوطن والمواطن والخدمات العامة.

واضاف المهندس الطنيجي: أن موظفي دائرة الاسكان وتلبية لهذه التوجيهات تم السماح لهم بالمشاركة ضمن وفود من الدائرة واعطائهم الوقت ووسائل المواصلات اللازمة املا في التيسير والتسهيل عليهم للمساهمة في هذا العرس الانتخابي.

وشهد يوم امس وفد من مدينة الشارقة للخدمات الانسانية برئاسة منى عبدالكريم اليافعي نائب مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية ويتضمن 15 عضوة، والذين حرصوا على المشاركة في هذا العرس الانتخابي، ومن اعضاء الوفد المواطنة ابتسام بوزنجال (معاقة بصريا)، حيث قالت: شىء جميل ان الانسان فعال في الانشطة والفعاليات والمشاركة في صناعة القرار، وسعيدة جدا بهذه الخطوة وهي التسجيل في القائمة الانتخابية، مشيرة الى انني افكر جديا بترشيح نفسي في انتخابات المجلس الاستشاري للامارة.

اشادة

واشادت ابتسام بسرعة عملية التسجيل والاستقبال من اعضاء لجنة بلدية مدينة الشارقة.

ومن جانبه قال سعيد بطي من مدينة الشارقة للخدمات الانسانية: لدينا ايمان بدور المجلس الاستشاري لامارة الشارقة في خدمة الناس والمجتمع، والاستجابة لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة الرامية الى المشاركة في صنع القرار، حيث ان سموه دائما يحرص على تشجيع الشباب على المشاركة في مثل هذه الفعاليات.