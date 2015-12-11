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سلطان ونهيان بن زايد يحضران حفل زفاف أحمد الهاملي

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سلطان ونهيان بن زايد يحضران حفل زفاف أحمد الهاملي سلطان ونهيان بن زايد يحضران حفل زفاف أحمد الهاملي

حضر سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة الحفل الذي أقامه محمد خليفة فاضل الهاملي وإخوانه بمناسبة زفاف أخيهم أحمد إلى كريمة محمد مطر الرميثي، وذلك في قاعة الاحتفالات بنادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي.

كما حضر الحفل سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، ومعالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد، والشيخ هزاع بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، والشيخ سيف بن محمد بن بطي آل حامد، وناصر أحمد السويدي رئيس هيئة الطاقة في أبوظبي، والدكتور مغير خميس الخييلي رئيس هيئة الصحة في أبوظبي، وعبدالله ناصر السويدي مدير عام شركة أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وعدد من المسؤولين وكبار ضباط القوات المسلحة والشخصيات وأعيان القبائل، وجمع غفير من المدعوين والأهل والأصدقاء.

وقدم سمو الشيخ سلطان بن زايد التهاني والتبريكات إلى العريس وإخوانه ووالد العروس، متمنياً للعريس حياة زوجية سعيدة، وأن يرزقه الذرية الصالحة.

وثمن العريس وأقاربه حضور سموه الذي يؤكد حرص القيادة الرشيدة على مشاركة المواطنين أفراحهم ومناسباتهم.

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