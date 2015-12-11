الإمارات بقيادة خليفة تولي اهتماماً بالغاً برفاه المجتمع

استقبل سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي، في مكتبه بديوان صاحب السمو ولي عهد أبوظبي، قيادات وفرق العمل بشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» التي أسهمت في فوز الشركة بعدد بارز من جوائز التميز خلال العام الجاري.

وقال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان إن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تولي اهتماماً بالغاً برفاه المجتمع وتمتعه بأفضل الخدمات على المستويات كافة، ويحظى القطاع الصحي بدعم لا محدود من خلال تطوير منشآت الرعاية الصحية الحكومية والخاصة على حد سواء، لتقديم أعلى مستويات الجودة الطبية والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية في الدولة، مشيراً إلى «أن حكومة أبوظبي بمتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تولي بدورها اهتماماً كبيراً للقطاع الصحي.

وقد رأينا ذلك يترجَم على أرض الواقع من خلال العديد من المبادرات والمشاريع التي تسهم في تطوير هذا القطاع للنهوض بمهماته على أفضل وجه»، ومؤكداً أن ثقافة الابتكار التي تعيشها دولة الإمارات يجب أن تكون ممارسة أيضاً في قطاع الصحة، نظراً إلى الدور الحيوي الذي يؤديه هذا القطاع والتطورات الدائمة التي يشهدها.

تهنئة

وهنأ سموه شركة أبوظبي للخدمات الصحية بفوزها بـ20 جائزة للتميز خلال عام 2015، مشيداً بالجهود التي تبذلها الشركة في تنمية القطاع الصحي، وتقديم الخدمات المتطورة من خلال منشآتها المنجزة التي تضيف قيمة ونوعية تصب في مصلحة المجتمع في إمارة أبوظبي، وتحقق احتياجاته من القطاع الصحي، وتوفر كل السبل لاستقرار ورفاهية أفراد المجتمع، بتوجيهات واهتمام ومتابعة القيادة الحكيمة.

حضر الاستقبال كل من الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، والدكتور أحمد مبارك المزروعي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس هيئة الصحة عضو المجلس التنفيذي، ومديرو ومسؤولو شركة أبوظبي للخدمات الصحية.

تميز

وخلال عام 2015، فازت شركة أبوظبي للخدمات الصحية بـ20 جائزة تعكس مدى تميزها وجودة خدماتها للمجتمع في أبوظبي، حيث نالت تسع منشآت تابعة لـ«صحة» جوائز الفئتين الذهبية والفضية في جائزة الشيخ خليفة للامتياز، أما الذهبية فنالتها كل من مدينة الشيخ خليفة الطبية ومستشفى العين ومستشفى المفرق ومركز غسيل الكلى ومراكز الخدمات العلاجية الخارجية، فيما نالت أربع منشآت جوائز الفئة الفضية، وهي: مستشفى توام ومستشفى الرحبة ومستشفى الكورنيش ومستشفيات الغربية.

وأكد الدكتور مطر راشد الدرمكي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للخدمات الصحية، أن فوز المنشآت التابعة لـ«صحة» بهذا العدد الوافر من جوائز التميز في القطاع الصحي خلال عام واحد جاء نتيجة للدعم المتواصل واللامحدود من القيادة الحكيمة التي تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها.

حوافز

وقال إن حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على تعزيز مفهوم الجودة والتميز في مختلف دوائر حكومة أبوظبي كان الحافز لشركة صحة والمنشآت الطبية التابعة لها إلى المزيد من النمو والتطور في قطاع الأعمال، بهدف تحقيق التنمية المستدامة، هذا إلى جانب المتابعة الدائمة والحثيثة من قبل سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي للقطاع الصحي في إمارة أبوظبي، وحرصه على أن يكون هذا القطاع في المقدمة دائماً.

نهج

أوضح الدكتور مطر راشد الدرمكي أن شركة أبوظبي للخدمات الصحية حرصت على اتخاذ التميز والجودة منهاجاً وأساساً من أسس استراتيجيتها، حيث تقوم رؤيتها على تقديم الرعاية الصحية المتكاملة والمتميزة بأعلى معايير الجودة والسلامة الدولية.