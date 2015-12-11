لبنى القاسمي تثمّن توجيهات القيادة بتقديم الدعم لأبناء اليمن

أكدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التنمية والتعاون الدولي رئيسة اللجنة الإماراتية لتنسيق المساعدات الإنسانية الخارجية أن الدور المحوري لدولة الإمارات العربية المتحدة في ظل توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتقديم الدعم والاستجابة الإنسانية للأزمة التي يعاني منها أبناء الشعب اليمني الشقيق دور فاعل ومستمر انطلاقاً من فلسفة دولة الإمارات تجاه دعم جميع المتأثرين من الأزمات والكوارث الإنسانية.

وقالت معاليها في تصريحات لها بشأن توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بالاستجابة لخطة الأمم المتحدة للأزمة الإنسانية في اليمن الشقيق: إن تعزيز قدرات الإمارات للاستجابة للأزمات الإنسانية بصفة عامة والأزمة الإنسانية في اليمن الشقيق بصفة خاصة يرتبط بأهمية الدعم والارتقاء بآليات الشراكة والتعاون مع جميع المنظمات الدولية المعنية بالعمل الإنساني وعلى رأسها منظمات الأمم المتحدة الإنسانية.

تنسيق ومن جهة ثانية استقبلت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي أمس، الدكتور عبد الله معتوق المعتوق، المبعوث الإنساني للأمين العام للأمم المتحدة رئيس مجلس إدارة الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، والوفد المرافق له بمقر الوزارة بأبوظبي.

وقالت معاليها إن استجابة دولة الإمارات لمختلف الأزمات الإنسانية تواكب رؤية واضحة وأجندة معلنة لدعم قدرات المنظمات الدولية ذات الصلة بالعمل الإنساني، إدراكاً من قيادتها الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بأهمية تعزيز الشراكة، والارتقاء بكل سبل التعاون ودعم الجهود الدولية نظراً لتعدد وتشابك سيناريوهات الأزمات الإنسانية، الأمر الذي يخلق المزيد من التحديات، التي تتطلب تعبئة الموارد وشحذ وتعزيز جهود وقدرات الدول الفاعلة والمنظمات الإنسانية الدولية والمنظمات شبه الحكومية، للارتقاء برسالتها وتحقيق استجابة عاجلة، وتقديم الدعم للمتأثرين من الأزمات والكوارث الإنسانية في شتى بقاع الأرض.

مساعدات

وأضافت معالي لبنى القاسمي خلال الاجتماع: إننا اليوم نتطلع جميعنا - دولاً ومؤسسات إنسانية دولية ـ لعالم خال من الأزمات الإنسانية، ولكن هذا لن يتحقق فقط من خلال تفعيل قدراتنا على الاستجابة لتلك الأزمات وتقديم المساعدات الإغاثية اللازمة مهما كان حجمها، ولكن يجب فهم معطيات وتوقع وقوع الأزمات، نظراً لكون معظم الأزمات الإنسانية تحدث بشكل مفاجئ بالأخص الأزمات الناجمة عن كوارث طبيعية وبيئية كالزلازل والفيضانات، ما يستدعي أيضا تعزيز قدراتنا على تحقيق الاستجابة العاجلة للمتأثرين من تلك الأزمات فضلاً عن الاستعداد المبكر لعدم تكرارها مستقبلاً.

ورحبت معالي الشيخة لبنى القاسمي بمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، مؤكدة أهمية تعزيز وتوثيق قنوات الشراكة مع منظمات الأمم المتحدة الإنسانية، وبما يترجم من خلال العديد من الاتفاقيات التي أبرمتها دولة الإمارات مع مختلف المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة للاستجابة للأزمات الإنسانية كأزمتي سوريا واليمن.

مبادرات

وأوضحت معاليها دور الدولة في دعم المبادرة العالمية للقضاء على شلل الأطفال، فضلاً عن مساعداتها المباشرة من خلال دور مؤسساتها الإنسانية وفرق الإغاثة، التي ترسلها للمناطق المنكوبة في كل بقاع العالم دونما النظر لجنس أو دين أو لون.

كما تضمن اللقاء استعراض وجهات النظر لتنسيق وتعزيز آليات الحوار والشراكة بين دولة الإمارات والأمم المتحدة للاستجابة للأزمات الإنسانية، ومناقشة ترتيبات مشاركة دولة الإمارات في مؤتمر المانحين للأزمة السورية، خلال فبراير من العام المقبل. وأشاد الدكتور عبد الله المعتوق بالسجل المشرف لإسهامات دولة الإمارات تجاه مختلف الأزمات الإنسانية وتقديمها كل أوجه وسبل الدعم للأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة.