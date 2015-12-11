طحنون بن محمد وسيف وحامد بن زايد يعزون أسرة العميمي

قدم سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الشرقية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، مساء أمس، واجب العزاء إلى العميد حمد عيلان العميمي في وفاة والده، وذلك بمنطقة الطوية في مدينة العين.

وأعرب سموهم عن خالص تعازيهم ومواساتهم لأنجال الفقيد وأسرته، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدم التعازي إلى جانب سمو الشيوخ، الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الشرقية.