موجز المحافظات..طالبان يقتلان زميلهما لتصويرهما أثناء ممارسة الشذوذ الجنسى

نشر "اليوم السابع" أخبارًا لأحداث مهمة فى عدد من المحافظات، أمس الخميس، أبرزها أن ضباط وحدة مباحث مركز أسيوط برئاسة المقدم محمد مجدى رئيس المباحث تمكنوا من ضبط المتهمين بقتل طالب بعزبة الحسانى التابعة لمركز أسيوط لقيامه بتصويرهما أثناء ممارسة الشذوذ الجنسى معهما وتهديده لهما بفضحهما.

وأغلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، محطة مياه الشرب الرئيسية عن مركز دشنا بعد اكتشاف تسرب بقعة سولار لمياه نهر النيل.

وقررت محكمة جنايات الرحمانية الدائرة السابعة برئاسة المستشار بهجات داود وعضوية المستشارين عبد السلام الخولى ومحمد قاسم فى القضية رقم 6938 جنايات رشيد لسنة 2015، حبس " محمد . ع. م " معاون مباحث رشيد 5 سنوات لإتهامه بقتل محبوس احتياطيا داخل حجز المركز جراء تعذيبه، كما قضت المحكمة ببراءة فردين شرطة وهما عمرو . م " ، " مصطفى . ف " .

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا، بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطنى، من إلقاء القبض على خلية إرهابية، وضبط بحوزتهم مبالغ مالية ومخططات لنشر الفوضى.

وتقرر إحالة 4 ضباط و5 أمناء شرطة من قسم بندر الأقصر لمحكمة الجنايات، لاتهامهم بالتورط فى واقعة تعذيب "طلعت شبيب الرشيدى" حتى الموت.

وإلى أهم الأخبار...

مباحث أسيوط: طالبان يقتلان زميلهما لتصويرهما أثناء ممارسة الشذوذ الجنسى

إغلاق محطة مياه الشرب الرئيسية بدشنا بعد تسرب بقعة سولار فى النيل بقنا

حبس معاون مباحث رشيد 5 سنوات وبراءة مخبرين من تعذيب محبوس حتى الموت

إحالة 4 ضباط و5 أمناء شرطة لمحكمة جنايات الأقصر بتهمة تعذيب طلعت شبيب

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