قمر يرفض العودة إلى الزمالك في يناير

أغلق خالد قمر مهاجم سموحة المعار من نادي الزمالك الباب أمام إمكانية عودته إلى الزمالك في يناير المقبل.

وصرح قمر عبر قناة "النهار رياضة": "علمت أن هناك تقارير رشحتني للعودة إلى الزمالك مع إمكانية ضم مهاجم أفريقي".

وبسؤاله عن مدى استعداده للعودة إلى الزمالك في يناير، رد: "لا .. أفضل البقاء مع سموحة لنهاية الموسم، لأنني أشعر بالانسجام مع الفريق".

وواصل: "عودتي إلى الزمالك ستكون أفضل عقب نهاية هذا الموسم، حتى أبدأ فترة الإعداد مع الفريق".

وقال: "غير قلق من سوء الحظ الذي يلازمني، وأثق أنني سأعود لإحراز الأهداف، طالما أصل كثيرًا لمرمى المنافسين"

واختتم خالد قمر: "نادي سموحة إمكانياته لا تقل عن الأهلي والزمالك، والفريق يضم عدة لاعبين مميزين في كل المراكز".