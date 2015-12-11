أخبار عاجلة

وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وبداية إرتفاع درجات الحرارة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. برلمانية تهاجم جامعة الدول العربية: ما فكروش في اللى حصل بسوريا -
«جمارك دمياط» تكشف شروط مزاد السلع الغذائية -
برلماني: «الدولة استوردت بـ4 مليارات جنيه أكل كلاب» -
راتب إنفانتينو يحرج بلاتر.. الفيفا: انخفض بنسبة 58% -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

أيوب ينوي تدعيم الحرس بـ 4 صفقات في يناير

Google+ Print
أيوب ينوي تدعيم الحرس بـ 4 صفقات في يناير أيوب ينوي تدعيم الحرس بـ 4 صفقات في يناير

كشف أحمد أيوب المدير الفني لحرس الحدود عن خطته لتدعيم الفريق بصفقات جديدة خلال موسم الانتقالات الشتوية في يناير.

وقال أيوب عبر قناة "النهار ": "إدارة النادي أبلغتني عند تولي المسئولية، أننا نبني فريقًا للمستقبل".

وأضاف: "تشكيلة حرس الحدود هذا الموسم تضم عدة عناصر شابة، بعدما رحل عن النادي عدة لاعبين".

وأوضح: "هناك خطة لتدعيم الفريق بأربعة لاعبين من أصحاب الخبرة في يناير، حيث يتبقى مكانين في القائمة إضافة إلى حق الاستبدال".

وأشار أيوب إلى أنه تولى مسؤولية حرس الحدود في وقت صعب للغاية، حيث تنتظرنا 3 مباريات قوية للغاية أمام الزمالك والأهلي ووادي دجلة.

ويحتل حرس الحدود المركز الثامن عشر والأخير بجدول الدوري برصيد 3 نقاط من 3 تعادلات و4 هزائم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75%

وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75%

وزارة الرياضة تعتزم إنشاء أكاديمية لكرة القدم الأمريكية

وزارة الرياضة تعتزم إنشاء أكاديمية لكرة القدم الأمريكية

السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي تمارس رياضة اليوجا مع بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي "

السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي تمارس رياضة اليوجا مع بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي "

السفيرة عزيزة - بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي " ... ما هي رياضة اليوجا وما هي فوائدها

السفيرة عزيزة - بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي " ... ما هي رياضة اليوجا وما هي فوائدها