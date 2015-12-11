أيوب ينوي تدعيم الحرس بـ 4 صفقات في يناير

كشف أحمد أيوب المدير الفني لحرس الحدود عن خطته لتدعيم الفريق بصفقات جديدة خلال موسم الانتقالات الشتوية في يناير.

وقال أيوب عبر قناة "النهار رياضة": "إدارة النادي أبلغتني عند تولي المسئولية، أننا نبني فريقًا للمستقبل".

وأضاف: "تشكيلة حرس الحدود هذا الموسم تضم عدة عناصر شابة، بعدما رحل عن النادي عدة لاعبين".

وأوضح: "هناك خطة لتدعيم الفريق بأربعة لاعبين من أصحاب الخبرة في يناير، حيث يتبقى مكانين في القائمة إضافة إلى حق الاستبدال".

وأشار أيوب إلى أنه تولى مسؤولية حرس الحدود في وقت صعب للغاية، حيث تنتظرنا 3 مباريات قوية للغاية أمام الزمالك والأهلي ووادي دجلة.

ويحتل حرس الحدود المركز الثامن عشر والأخير بجدول الدوري برصيد 3 نقاط من 3 تعادلات و4 هزائم.