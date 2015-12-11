المهمة الأوروبية – بمشاركة النني.. بازل يحقق رقما رائعا في الدوري الأوروبي

واصل بازل نتائجه الجيدة في الدوري الأوروبي وتغلب على ليخ بوزنان البولندي بهدف دون رد في ختام دور المجموعات من الدوري الأوروبي.

وحل بازل ضيفا يوم الخميس على ليخ بوزنان في إطار الجولة السادسة من الدوري الأوروبي لحساب المجموعة التاسعة.

سجل هدف المباراة الوحيد جان بول بويتوس في الدقيقة 50.

وشهدت المباراة مشاركة النني فيها من البداية وحتى النهاية.

ونجح بازل بهذا الفوز أن يكون الفريق الوحيد في مجموعته الذي حقق الفوز في الثلاث مباريات التي خاضها خارج ملعبه في الدوري الأوروبي.

بتلك النتيجة تصدر بازل مجموعته وكان قد ضمن التأهل لدور الـ32 الثاني في وقت سابق وذلك بعدم جمعه لـ13 نقطة.

وتأهل فيورنتينا بصحبة بازل بعد جمعه لــ10 نقاط، يليه ليخ بوزنان بخمس نقاط بالتساوي مع بيلينينسيش البرتغالي.