توجيه تهمة الردة ضد 29 سودانيًا ينتمون لـ«طائفة القرآنيين»

وجهت محكمة سودانية تهمة الردة إلى 25 مسلمًا سودانيًا من “طائفة القرآنيين”، وتصل هذه التهمة إلى الإعدام في حال إدانتهم.

قال القاضي عبد الله عبد الباقي، مخاطبًا المتهمين “اتهمكم بأنكم تعتقدون بأفكار مخالفة للمعتقدات الإسلامية وتجاهرون بها في الساحات العامة، لقد خالفتم القانون الجنائي السوداني”، حسبما أفادت روسيا اليوم.

وينتمي الموجه لهم الاتهام إلى “القرآنيين” أو الطائفة القرآنية وهي مجموعة صغيرة تعترف بالقرآن كمصدر وحيد للتعاليم الدينية الإسلامية وللتشريع وترفض أي نصوص أخرى مثل الحديث والسنة النبوية.

ووفق قوانين الشريعة المطبقة في السودان فإن المتهمين قد يحكم عليهم بالإعدام في حال إدانتهم بموجب المادة 126 من القانون الجنائي، التي تشير إلى عقوبة “الردة عن الإسلام”.

وصدر الاتهام بعد عدة جلسات في الأسبوعين الماضيين مثل خلالها 27 رجلًا من الطائفة، كما قرر القاضي في جلسة الأربعاء شطب الاتهام عن 2 من المجموعة، التي اعتقلتها الشرطة في نوفمبر الماضي.

وردًا على الاتهام، قال المحامي أحمد علي أحمد إن هؤلاء “غير مذنبين”، مضيفًا “لم يخرجوا عن الدين الإسلامي، نشأوا على هذه الطريقة المتوارثة من أبائهم وأجدادهم، إنهم يمارسون حقهم في حرية الاعتقاد والعبادة المكفولة بموجب الدستور والمواثيق الدولية والإقليمية، التي وقع عليها السودان”.

وستعاود المحكمة الانعقاد الاثنين المقبل حيث سيقدم الدفاع عن المتهمين مرافعته.