البيئة: فتح محطة دشنا بعد التأكد من خلو المياه من التلوث

تلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة البيئة، بلاغًا، يفيد بوجود زيوت وشحوم بعينات المياه المأخوذة من محطة مياه دشنا بمحافظة قنا.

وعلى الفور قامت شركة مياه الشرب بإغلاق المحطة لعمل التحاليل والقياسات اللازمة والتأكد من سلامة المياه.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط أوضحت الوزارة في بيان لها مساء اليوم، أن هناك لجنة من الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بقنا توجهت لمعاينة المنطقة وعمل مسح لنهر النيل بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات المائية وهيئة حماية نهر النيل ولم يتلاحظ وجود أي تلوث بالمنطقة ، وقد تم فتح محطة مياه الشرب بعد أن جاءت تحاليل المياه مطابقة للمعايير والمواصفات القياسية وجارى متابعة الموقف والاستعداد للتعامل مع أي تلوث قد يظهر.