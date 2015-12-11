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أخبار ليبيا اليوم..الرئيس الإيطالى: عودة ليبيا مقترن بنهاية داعش

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أخبار ليبيا اليوم..الرئيس الإيطالى: عودة ليبيا مقترن بنهاية داعش أخبار ليبيا اليوم..الرئيس الإيطالى: عودة ليبيا مقترن بنهاية داعش
ركزت أخبار ليبيا اليوم على العديد من التقارير، ومنها قال الرئيس الإيطالى سيرجو ماتاريلا، إن عودة دولة ليبيا أمر يقترن بنهاية وجود "داعش" فى المنطقة.

وأضاف الرئيس الإيطالى فى تصريحات لصحيفة "ميساجيرو" اليوم الخميس، أن بلاده تلعب دورا فى عملية التهدئة فى ليبيا، وأن مؤتمر روما حول ليبيا يأتى فى وقت مناسب جدا، مؤكدا قناعته بأن نهاية وجود تنظيم داعش الإرهابى فى المنطقة تعتمد على عودة الدولة الليبية.

وأوضح أن روما ملتزمة منذ فترة طويلة بالمساهمة فى التوصل إلى حل سلمى جيد للانقسامات والصراعات المسلحة فى ليبيا، وأنها تعاونت مع المبعوث الأممى إلى ليبيا بيرناردينو ليون وخلفه مارتن كوبلر، مؤكدا أن حل الأزمة الليبية فى أيدى الليبيين فى المقام الأول، ولا يمكن إملاؤه أو فرضه من قبل أية جهة كانت.

من أخبار ليبيا اليوم ،تمكنت قوات الأمن على الحدود بالسلوم، من إحباط تسلل 97 بينهم 3 سودانيين إلى ليبيا عن طريق السلوم، حيث تم ضبطهم أثناء تواجدهم فى منطقة عسكرية، يحظر تواجد المدنيين فيها بدون تصريح، ومحاولتهم تسلل الحدود، ومغادرة البلاد إلى الأراضى الليبية، بطريقة غير شرعية، عبر المدقات الصحراوية.

وتلقى مدير أمن مطروح اللواء هشام لطفى ، إخطاراً من قسم شرطة السلوم، بتسلم 97 متهما 9 من أسيوط و7 من سوهاج و1 من دمياط و1 الإسكندرية و3 من الشرقية و21 البحيرة و12 من المنيا و9 من بنى سويف، بالإضافة إلى 6 من الدقهلية و6 من كفر الشيخ

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