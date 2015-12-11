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ضبط 45 مشتبهًا فيهم وتدمير 18 بؤرة إرهابية فى شمال سيناء

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ضبط 45 مشتبهًا فيهم وتدمير 18 بؤرة إرهابية فى شمال سيناء ضبط 45 مشتبهًا فيهم وتدمير 18 بؤرة إرهابية فى شمال سيناء
تمكنت حملة أمنية بشمال سيناء خلال الساعات الماضية، من ضبط 45 مشتبها فيهم إلى جانب تدمير 18 بؤرة إرهابية خاصة بالعناصر التكفيرية.

وقالت مصادر أمنية أن قوات إنفاذ القانون قامت بحملة أمنية موسعة في مناطق جنوب العريش ورفح والشيخ زويد، أسفرت عن ضبط 45 مشتبهًا فيهم وجارى فحصهم لمعرفة مدى تورطهم فى الأحداث .

كما تم حرق وتدمير 18 بؤرة إرهابية من التى تستخدمها العناصر التكفيرية كنقطة انطلاق لتنفيذ هجماتها الإرهابية من بينها 12 منزلا و6 عشش خاصة بالعناصر التكفيرية .

وأضافت المصادر أنه تم ضبط سيارة يشتبه فى استخدامها فى الهجمات الإرهابية ضد القوات، حيث تم التحفظ عليها وجارى فحصها من خلال الاجهزة المعنية .
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