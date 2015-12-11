"أمن القليوبية":خدمات ثابتة بمطلع كوبرى أحمد عرابى وموقف بيجام بشبرا الخيمة

أكد اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية على تكليف العميد نبيل عدلى وكيل إدارة مرور القليوبية لقطاع الجنوب بتعين خدمات مرورية بشكل ثابت على مطلع كوبرى أحمد عرابى بشبرا الخيمة اتجاه الشارع الجديد وكلية الزراعة.

جاء ذلك خلال لقاء مدير أمن القليوبية بالمهندس عادل صبرى إسحاق، رجل الأعمال، لمناقشة الأزمة المرورية التى تشهدها مناطق شرق السكة الحديد بحى غرب شبرا الخيمة، ومناقشة التصور المقدم من المهندس عادل خفاجة لتطوير وعمل محاور جديدة بالمواقف العشوائية، وطريق بيجام وتقاطع شارع الـ25 فى اتجاه المؤسسة "نقطة المصانع".

ومن جانبه، أكد المهندس عادل صبرى على تحمل تكاليف هذا التطوير طواعيا وإهداء لأبناء شبرا الخيمة، موضحا أن منطقة بيجام وتقاطع شارع الـ25 شهد إهمالاً جسيماً من قبل المسئولين فى الفترة السابقة، ما أدى إلى غلق الشارع يوميا لعدة ساعات بسبب تداخل السيارات والـ"تكاتك" على الـ"8" المحاور فى وقت واحد لعدم وجود خدمات مرورية فى تلك المنطقة، ما يؤدى إلى حدوث حالة من الشلل المرورى يمتد إلى 4 ساعات يومياً.

ولفت صبرى إلى أن هناك مرفق أسعاف بمنطقة التعاون بجوار مسجد أحمد الصغير ويؤدى هذا الزحام والشلل المرورى إلى صعوبة حركته ما قد يعرض حياة أى مريض للخطر،فضلا عن تعطل مصالح آلاف المواطنين.

ومن جانبه، أكد العميد نبيل عدلى أنه تم تنفيذ تعليمات اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، وعمل دوريات متحركة "موتوسيكل" بقيادة أمين شرطة يتحرك على نطاق ومحاور أحمد عرابى والبنزينة وشارع الـ25.