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النيابة العامة تستأنف على إخلاء سبيل 8 من أنصار جماعة الإخوان

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النيابة العامة تستأنف على إخلاء سبيل 8 من أنصار جماعة الإخوان النيابة العامة تستأنف على إخلاء سبيل 8 من أنصار جماعة الإخوان
تقدمت النيابة العامة باستئناف على قرار الجهات القضائية بإخلاء سبيل 8 من أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسى، على ذمة التحقيقات فى اتهامهم بالضلوع فى أعمال عنف وشغب شهدها مركز ههيا - مسقط رأس مرسى - بمحافظة الشرقية.

يواجه المتهمون "الحسينى عبد الغفار محمد إبراهيم عسكر، وإبراهيم مصطفى عبد العال السيد، ورمضان عبد الرحمن مصطفى عبد الله، وأحمد إبراهيم محمد الدليل، والشرقاوى أحمد على حسن، وبسام محمد محمد إبراهيم دسوقى، والسيد عبد الحميد محمود إبراهيم، والسيد عبده سلامة سليمان" تهم ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل العمل بالدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتجمهر، والتظاهر بدون تصريح من الجهات المختصة، والبلطجة، والتحريض على العنف وقطع الطريق والعام وتعطيل وسائل المواصلات.

باشرت نيابة ههيا التحقيقات مع المتهمين، أعقاب القبض عليهم من قبل الأجهزة الأمنية، التى وجهت لهم اتهامات بالانتماء لجماعة الإخوان والضلوع فى تنفيذ أعمال تظاهر وشغب لاستهداف مؤسسات الدولة.

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مصر 365