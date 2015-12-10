بالأرقام - جيمس يتخطى رونالدو وميسي ويوقع عقد الرعاية الأغلى في التاريخ

وقع نجم كرة السلة الأمريكي ليبرون جيمس الملقب بالملك عقد رعاية مع شركة الملابس والأحذية الرياضية الأمريكية الشهيرة "نايكي" يعتبر هو الأغلى في تاريخ عقود الرعاية في كل الرياضات بقيمة 500 مليون دولار ما يعادل 333 مليون جنيه إسترليني.

وهذا هو العقد الثالث لجيمس مع نايكي إذ وقع عقدا بمجرد إنهاؤه للمرحلة الثانوية في 2003 وقبل أن يحترف كرة السلة بقيمة 90 مليون دولار لمدة 7 سنوات. ثم وقع عقده الثاني عام 2009 بقيمة 270 مليون دولار لمدة 9 سنوات.

وبموجب عقد الرعاية يجب أن يبقى جيمس بعيدا عن الشبهات أو القضايا سيئة السمعة طوال حياته المهنية. كما يجب عليه أن يظل مؤثرا في عالم كرة السلة حتى بعد اعتزاله اللعبة وسيروج للعديد من الملابس والأحذية الخاصة به.

وبافتراض أن متوسط عمر المواطن الأمريكي حسب الإحصائيات هو 76 عاما وأن العقد المبرم بين جيمس البالغ من العمر 30 عاما ونايكي مدى الحياة إذا بحسابات رقمية سيربح جيمس 10.92 مليون دولار سنويا وهو ما يعادل 210.7 آلاف دولار شهريا أي 30 ألف دولار يوميا أي ما يعادل 1252 دولار في الساعة. 20.7 دولار في الدقيقة. 35 بنسا في الثانية!

وتأمل نايكي في أن يحقق عقد الرعاية مدى الحياة مع ليبرون جيمس نفس المردود الذي حققته الشراكة مع الأسطورة مايكل جوردان والتي بدأت عام 1985 مقابل نصف مليون دولار سنويا لجوردان لتثمر عن أرباح بلغت 2.2 مليار دولار لنايكي حتى الآن أدت لوصول أرباح جوردان إلى ما يعادل 60 مليون دولار سنويا.

وتسيطر شركتي نايكي وأديداس على 14 من أصل 15 عقد رعاية هم الأكبر في تاريخ الرياضة بشكل عام وهم بالترتيب:

1- ليبرون جيمس – 500 مليون دولار مدى الحياة (لاعب كرة سلة – نايكي)

2- كيفين ديورانت – 285 مليون دولار لمدة 10 سنوات من 2014 / 28.5 مليون دولار سنويا (لاعب كرة سلة – نايكي)

3- كريستيانو رونالدو – 105 مليون دولار لمدة 5 سنوات من 2014 / 21.7 مليون دولار سنويا (لاعب كرة قدم – نايكي)

4- ليونيل ميسي – 140 مليون دولار لمدة 7 سنوات / 20 مليون دولار سنويا (لاعب كرة قدم – أديداس)

5- تايجر وودز – 100 مليون دولار لمدة 5 سنوات من 2013 / 20 مليون دولار سنويا (لاعب جولف – نايكي)