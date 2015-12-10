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رونالدينيو يعود لصفوف فلومينينسي البرازيلي من أجل كأس فلوريدا

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رونالدينيو يعود لصفوف فلومينينسي البرازيلي من أجل كأس فلوريدا رونالدينيو يعود لصفوف فلومينينسي البرازيلي من أجل كأس فلوريدا

(إفي): أعلن بيتر سيمسين، رئيس نادي فلومينينسي البرازيلي، اليوم الخميس أن مواطنه النجم رونالدينيو جاوتشو سيعود للفريق من جديد وذلك من أجل خوض بطولة "كأس فلوريدا" التي تستضيفها مدينة أورلاندو الأمريكية بولاية فلوريدا في الفترة ما بين 10 يناير المقبل وحتى 20 من الشهر نفسه.

وأشار سيمسين في تصريحات إذاعية لراديو (توبي) البرازيلي "سنذهب لمدينة أورلاندو للمشاركة في كأس فلوريدا، من أجل أغراض تسويقية وتوسع العلامة التجارية وسيشارك رونالدينيو معنا".

وبعد أدائه المتواضع داخل الملعب، توصل النجم البرازيلي لاتفاق ودي مع نادي فلومينينسي من أجل فسخ التعاقد الذي كان يربط اللاعب بـ"التريكولور" حتى نهاية عام 2016 المقبل.

وشارك اللاعب خلال الشهرين اللذين قضاهما مع الفريق في 9 مباريات فقط: إثنين في كأس البرازيل وسبعة في الدوري، حيث لم يستطع إحراز أي هدف مع النادي المنتمي لمدينة ريو دي جانيرو.

وبعد عدم قدرته على استعادة مستواه البدني بعد تركه صفوف كيريتارو المكسيكي، فضلا عن ابتعاده عن مستواه المعهود إبان تواجده في برشلونة الإسباني أو البرازيلي، خيب رونالدينيو آمال جماهير "الفلو" التي كانت منعقدة عليه.

ومع ذلك، منذ رحيله خارج أسوار النادي، فإن فكرة مشاركته مع الفريق في كأس فلوريدا كانت مطروحة وبقوة، كون رونالدينيو أحد الأسماء ذات ثقل تسويقي داخل القارة اللاتينية.

وشدد سيمسين في تصريحاته "تربطنا علاقة احترام متبادل باللاعب الذي لا يزال أحد الأسماء الجاذبة داخل السوق الأمريكي".

وسيفتتح النادي البرازيلي مبارياته في البطولة بمواجهة شاختار دونيتسك الأوكراني يوم 17 يناير، ثم يواجه مواطنه إنترناسيونال بعدها بثلاثة أيام.

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