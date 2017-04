يوتيوب يُصدر قائمة لأكثر عشرة مقاطع مُشاهدة عام 2015

أصدر موقع يوتيوب قائمته السنوية لأكثر عشرة مقاطع مُشاهدة عام 2015، كما أعلن عن ارتفاع في وقت المُشاهدة وصل إلى 60% مُقارنة بالعام الماضي.

ولم تحتوي القائمة على أي فيديو غنائي، حيث عمل يوتيوب على فصل المُحتوى الغنائي عن بقية المقاطع وهي خطوة مُتوقعة بعد إطلاق نسخة من يوتيوب للموسيقى Youtube Music، وفقا لما نقلته «البوابة التقنية».

وتصدّر مقطع Silento – Watch Me القائمة بعد حصوله على أكثر من 116 مليون مُشاهدة بعد نشره في شهر أبريل من العام الجاري، متبوعًا بإعلان Clash of Clans :Revenge الذي حصل على حوالي 83 مليون مُشاهدة، وهو رقم عالي جدًا بالنسبة لإعلان.

وحقق مقطع Crazy Plastic Ball PRANK، الذي قام ناشره بتحويل منزله إلى مسبح مليء بالكرات البلاستيكية كنوع من المُزاح، على 56 مليون مُشاهدة مُتفوقًا على مقطع Love Has No Labels الذي احتل المركز الرابع بـ 55.1 مليون مُشاهدة، والذي بدوره تفّوق بنسبة قليلة على مقطع برنامج The Tonight Show الذي حصد 54 مليون مُشاهدة في المركز الخامس.

واحتل المُطرب الكندي اليافع Justin Bieber المرتبة السادسة من خلال الفيديو الذي قام بتسجيله في إحدى البرامج التلفزيونية، متفوقًا على أحد المقاطع الشهيرة المُصوّرة بتقنية 4K والتي تستعرض بالتصوير البطيء انفجار كُرة من الماء ونجح صاحبها بتحقيق 40 مليون مُشاهدة.

وعلى الرغم من عدم رغبة يوتيوب في احتساب مقاطع الفيديو الغنائية داخل القائمة، إلا أن مقطع Calum Scott hits the right note المأخوذ من إحدى برامج اكتشاف المواهب حقق المركز الثامن بنسبة مُشاهدات وصلت إلى 38 مليون مُشاهدة.

وانتهت القائمة بمقطعين لجهات حكومية، ففي المركز التاسع جاء المقطع الكوميدي Dover Police DashCam Confessional الذي شاركه مركز الشرطة في مدينة Dover، ليأتي خلفه مقطع Mean Tweets – President Obama Edition الذي يسخر من الرئيس الأمريكي باراك أوباما من خلال استعراض بعض التغريدات على موقع تويتر.