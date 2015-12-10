الحكومة البريطانية تؤجل قرار توسيع مطار هيثرو حتى الصيف القادم

أعلنت الحكومة البريطانية مساء اليوم الخميس تأجيل قرار توسيع مطار هيثرو حتى الصيف القادم ، وقال وزير النقل باتريك ماكلوجلين إن الحكومة ستواصل العمل على القائمة المختصرة لجميع المواقع.

وكان من المتوقع أن يصدر القرار النهائي بنهايته هذا العام.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط دعم تقرير مستقل حول توسيع المطار، الذي قدمه السير هوارد دافيس في شهر يوليو، خطة بناء مدرج ثالث في هيثرو ، وأعلنت لجنة المطارات التي شكلتها الحكومة البريطانية في يوليو تأييدها بناء مدرج ثالث في مطار هيثرو، مشيرة إلى أن عوائد ذلك ستصل إلى 147 مليار جنيه استرليني ، اضافة إلى توفير 70 ألف فرصة عمل بحلول عام 2050 .

وقال وزير النقل البريطاني “قضية توسيع المطار واضحة، ولكن من المهم جدا أن يكون لدينا القرار الصائب بحيث تستفيد منه الأجيال القادمة ، سنقوم بمزيد من العمل على الآثار البيئية، بما في ذلك جودة الهواء والضوضاء والكربون”.

وانتقدت مجموعات مؤيدة لتوسيع المطار قرار الحكومة بتأجيل البت فيما اذا كانت ستبني مدرجا جديدا بهيثرو، مشيرة الى أن مجتمع الأعمال في البلاد يشعر بغضب شديد نتيجة تأجيل هذا القرار.

كان الوزراء قد عقدوا اجتماعا مساء اليوم لمناقشة توصية لجنة المطارات ببناء مدرج ثالث في هيثرو، إلا أنهم شددوا على الحاجة لمزيد من التقييم حول الآثار البيئية التي تصاحب هذا الأمر قبل امكانية منح موافقة نهائية.