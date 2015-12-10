أخبار عاجلة

وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وبداية إرتفاع درجات الحرارة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. برلمانية تهاجم جامعة الدول العربية: ما فكروش في اللى حصل بسوريا -
«جمارك دمياط» تكشف شروط مزاد السلع الغذائية -
برلماني: «الدولة استوردت بـ4 مليارات جنيه أكل كلاب» -
راتب إنفانتينو يحرج بلاتر.. الفيفا: انخفض بنسبة 58% -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

رباعية الحوار التونسي تتسلم جائزة نوبل للسلام

Google+ Print
رباعية الحوار التونسي تتسلم جائزة نوبل للسلام رباعية الحوار التونسي تتسلم جائزة نوبل للسلام

الرباعية التونسية

تسلم رباعي الحوار التونسي، جائزة نوبل للسلام  بالعاصمة النرويجية أوسلو، تقديرًا لجهوده في عملية التحول الديمقراطي في تونس.

ومنحت لجنة جائزة نوبل الجائزة لعام 2015 ل 4 منظمات تونسية  لعبت دورًا كبيرًا في الحوار الوطني بتونس، وبناء ديمقراطية حديثة بتونس بعد ثورتها عام 2011.

وتشكلت الوساطة الرباعية من المنظمات الأربع: الاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، صيف 2013 بينما كانت عملية الانتقال إلى الديمقراطية تواجه مخاطر نتيجة اغتيالات سياسية واضطرابات اجتماعية على نطاق واسع.

وتبلغ قيمة الجائزة 8 ملايين كرونة سويدية (972 ألف دولار).

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا