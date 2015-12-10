رباعية الحوار التونسي تتسلم جائزة نوبل للسلام

تسلم رباعي الحوار التونسي، جائزة نوبل للسلام بالعاصمة النرويجية أوسلو، تقديرًا لجهوده في عملية التحول الديمقراطي في تونس.

ومنحت لجنة جائزة نوبل الجائزة لعام 2015 ل 4 منظمات تونسية لعبت دورًا كبيرًا في الحوار الوطني بتونس، وبناء ديمقراطية حديثة بتونس بعد ثورتها عام 2011.

وتشكلت الوساطة الرباعية من المنظمات الأربع: الاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، صيف 2013 بينما كانت عملية الانتقال إلى الديمقراطية تواجه مخاطر نتيجة اغتيالات سياسية واضطرابات اجتماعية على نطاق واسع.

وتبلغ قيمة الجائزة 8 ملايين كرونة سويدية (972 ألف دولار).