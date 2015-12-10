«MBC مصر» تنفي التعاقد مع ريهام سعيد حاليا او مستقبلا

نفت إدارة أم بي سي مصر، وجود مفاوضات مع الإعلامية ريهام سعيد لتقديم برنامجها على شاشتها.

وأكد مدحت محسن مدير الإعلام في القناة، اليوم الخميس، أن ما نشر عم وجود مفاوضات أو نية للتعاقد مع الإعلامية ريهام سعيد غير صحيح ولا توجد أي اتصالات لتقديم هذا البرنامج حاليا أو مستقبلا، نقلاً عن الموقع الرسمي لقناة «MBC مصر».

وأشار أن خطة برامج قناة «MBC مصر» خلال عام 2016 تتضمن أفكار متنوعة وخريطة شاملة لا تحتوي على هذا النوع من البرامج التليفزيونية.

وكان أحد المواقع الالكترونية نشر خبراً غير دقيق ولا أساس له من الصحة عن وجود مفاوضات بين قناة «MBC مصر» والإعلامية ريهام سعيد، وهو ما نفته القناة جملة وتفصيلا