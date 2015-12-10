أخبار عاجلة

وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وبداية إرتفاع درجات الحرارة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. برلمانية تهاجم جامعة الدول العربية: ما فكروش في اللى حصل بسوريا -
«جمارك دمياط» تكشف شروط مزاد السلع الغذائية -
برلماني: «الدولة استوردت بـ4 مليارات جنيه أكل كلاب» -
راتب إنفانتينو يحرج بلاتر.. الفيفا: انخفض بنسبة 58% -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

«MBC مصر» تنفي التعاقد مع ريهام سعيد حاليا او مستقبلا

Google+ Print
«MBC مصر» تنفي التعاقد مع ريهام سعيد حاليا او مستقبلا «MBC مصر» تنفي التعاقد مع ريهام سعيد حاليا او مستقبلا

ريهام سعيد – «MBC »

نفت إدارة أم بي سي مصر، وجود مفاوضات مع الإعلامية ريهام سعيد لتقديم برنامجها على شاشتها.

وأكد مدحت محسن مدير الإعلام في القناة، اليوم الخميس، أن ما نشر عم وجود مفاوضات أو نية للتعاقد مع الإعلامية ريهام سعيد غير صحيح ولا توجد أي اتصالات لتقديم هذا البرنامج حاليا أو مستقبلا، نقلاً عن الموقع الرسمي لقناة «MBC مصر».

وأشار أن خطة برامج قناة «MBC مصر» خلال عام 2016 تتضمن أفكار متنوعة وخريطة شاملة لا تحتوي على هذا النوع من البرامج التليفزيونية.

وكان أحد المواقع الالكترونية نشر خبراً غير دقيق ولا أساس له من الصحة عن وجود مفاوضات بين قناة «MBC مصر» والإعلامية ريهام سعيد، وهو ما نفته القناة جملة وتفصيلا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"