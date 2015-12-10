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كيري يشارك في اجتماع على مستوى عال بروما لبحث الأزمة الليبية

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كيري يشارك في اجتماع على مستوى عال بروما لبحث الأزمة الليبية كيري يشارك في اجتماع على مستوى عال بروما لبحث الأزمة الليبية

جون كيري

أعلن، اليو،م فى واشنطن أن وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى سيشارك فى رئاسة اجتماع على مستوى عال يعقد فى روما فى عطلة نهاية الأسبوع لبحث الأزمة الراهنة فى ليبيا.

وبحسب وكالة أنباء االشرق الأوسط نقلت  ABC News الأمريكية عن متحدث باسم الخارجية الأمريكية قوله ” إن كيرى سوف يشارك نظيره الإيطالى باولو جينتلونى فى رئاسة هذا الاجتماع والذى من المقرر أن يعقد يوم الأحد المقبل “.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن الغرض من الاجتماع يتمثل فى مساعدة الليبيين على تشكيل حكومة موحدة وإنهاء الاقتتال الداخلى وبحث سبل مواجهة التهديد المتصاعد لتنظيم داعش الإرهابى .

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