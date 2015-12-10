بالصور.. الملك سلمان: السعودية حريصة على تحقيق الاستقرار والعدل فى سوريا

>أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خلال استقباله مساء اليوم الخميس فى قصر العوجا بالدرعية أعضاء المعارضة السورية، أن المملكة العربية السعودية حريصة على تحقيق الأمن والاستقرار والعدل فى سوريا، وأن تعود بلداً آمنة مستقرة.

وقال الملك سلمان بحسب وكالة واس: "أهلاً بكم وأرحب بكم فى بلدكم منطلق العروبة بلد العرب كما تعرفون وتسمى جزيرة العرب وأحب أن أقول لكم وأؤكد أن سوريا عزيزة علينا وتاريخ علاقتنا مع سوريا تاريخية ويهمنا صمود سوريا وإخواننا السوريين ".

وأضاف: "نرجو من الله عز وجل لكم التوفيق وأن تتمكنوا إن شاء الله من تحقيق الأمن والاستقرار والعدل فى سوريا ، وأعيد وأكرر نحن نريد الخير لكم ، نريد جمع الكلمة، نريد أن ترجع سوريا كما كانت فى الماضى ، سوريا كان يأتى منها للمملكة المستشارين وصار منهم وزراء وصار منهم سفراء والأطباء من صغرى وأنا منذ عهد والدى الله يرحمه وأنا أعرفهم وتعرفونهم على كل حال ، لذلك كما أن المملكة هى منطلق العروبة لكن مسئوليتها تصبح أكبر فى هذه ، وأكرر لكم أنا أرحب بكم وأرجو لكم التوفيق إن شاء الله لما فيه خير سوريا، وما فيه خير لسوريا فيه خير للعرب ككل، ونأمل إن شاء الله أن تتوحد كلمة العرب فى كل أقطاره وفى كل أماكنه إن شاء الله أن ربنا عز وجل يستجيب لدعائنا.



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