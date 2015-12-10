سلاح الجو الليبى يستهدف مواقع لـ"مجلس شورى ثوار بنغازى" بمنطقة الليثى

>أعلن الناطق الرسمى باسم غرفة عمليات الجيش الليبي، ناصر الحاسي، إن سلاح الجو الليبى استهدف اليوم الخميس، مواقع لـ "مجلس شورى ثوار بنغازي" بمحور معسكر 319 بمنطقة بوعطنى ومحاور القتال بمنطقة الليثى مصنع الأسمنت بالهوارى فى مدينة بنغازي.

وأضاف الحاسي، فى تصريح له مساء اليوم الخميس، أن هذه الضربات الجوية تأتى ضمن عملية عسكرية والتى انطلقت بداية الأسبوع الجارى ومازالت مستمرة حتى الآن، وتحمل أسم آمر غرفة عمليات الجيش الشهيد "على الثمن" الذى قُتل الأسبوع الماضى جراء انفجار لغم أرضى فى منطقة سيدى فرج ببنغازي.

وأشار الحاسى إلى أن اشتباكات عنيفة مازالت تدور منذ ساعات الصباح الأولى فى محاور القتال بالمدينة حتى الآن.

وتشهد مدينة بنغازى اشتباكات مسلحة منذ منتصف شهر أكتوبر 2014، بين قوات الجيش الليبى من جهة وقوات "مجلس شورى ثوار بنغازي" من جهة أخرى.

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