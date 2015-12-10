جمارك السخنة تحبط تهريب 3 أطنان من القماش واردة من بلجيكا

أحبطت جمارك العين السخنة بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى برئاسة كل من حلمى أبو الحسن وأحمد شحاتة، محاولة تهريب 3 طن أقمشة داخل حاوية واردة من بلجيكا برسوم بلغت 200 ألف جنيه.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، إن الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس المصلحة تلقى إخطارا من يوسف حسنى رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى باعتزام إحدى الشركات تهريب أقمشة مستوردة داخل حاوية 40 قدما واردة من بلجيكا، بها رسالة ورق كرتون بوزن 18 طن.

وأضاف، أنه تم تشكيل لجنة جمركية وبتفتيش الحاوية تبين وجود 3.165 طن من الأقمشة، مشيرا إلى أن قيمة المضبوطات قدرت بنحو 200 ألف جنيه.

وقرر جاد عساف رئيس الإدارة المركزية لجمارك السويس، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر تهرب جمركى والتحفظ على المضبوطات.