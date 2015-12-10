مرور الجيزة يضبط 4 آلاف مخالفة ويحجز 31 توك توك

كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء مجدى إسماعيل، مدير المرور من حملاتها المرورية أعلى محاور وميادين المحافظة، لرصد كل المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور لمنع وقوع أى حوادث مرورية.

وتمكنت الإدارة خلال الـ24 ساعة الماضية من رصد 4937 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها ضبط 63 مخالفات تجاوز سرعات و1764 مخالفة نموذج 125 ورصد 55 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى، وتم حجز 31 توك توك مخالف لقانون الحظر بمنع سيره بالشوارع، و22 مخالفة لصلاحية فنية للسيارة وتواصل الإدارة حملاتها المرورية لرصد المخالفات بالشوارع.