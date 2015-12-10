الأحوال المدنية: 2000 مواطن أدلوا بمعلومات غير صحيحة فى بطاقة الرقم القومى

ضبط قطاع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية 69 حالة زواج من قاصر، و135 متهما لقيامهم بممارسة مهنة كاتب عمومى بدون ترخيص بالمخالفة للقانون، وتم تحرير 2153 محضرا ضد مواطنين أدلوا ببيانات غير صحيحة بالحالة الاجتماعية لهم عند استخراج بطاقة الرقم القومى.

كما أصدر القطاع 786491 بطاقة رقم قومى، فيما بلغت إحصائيات إصدار الوثائق المميكنة 1472732 ميلاد، 98187 وفاة، 104467 زواج، 17085 قيد عائلى، فى إطار خطة تطوير نظام قطاع مصلحة الأحوال المدنية بإصدار الوثائق المميكنة باستخدام بطاقة الرقم القومى علاوة على استمرار النظام اليدوى الحالى فى إصدار شهادات الميلاد والوفيات ووثائق الزواج والطلاق وفقاً لظروف العمل، وإجراءات لجان ساقطى قيد الميلاد والوفاة وإعادة القيد وقرارات التغيير والتصحيح والتثبيت.

كما تم إصدار عدد من الوثائق اليدوية عبارة عن 195193 قيد وقائع الميلاد، و42603 قيد وقائع الوفاة، و65095 قيد وقائع الـزواج، و6979 قـرارات ساقـط قيــد الميـلاد، و1877 قـرارات ساقـط قيــد الوفاة، و669 قرارات إعادة قيد الميلاد، و19396 قرارات التصحيح، و18752 صور القيود، و9987 شهادات الميلاد اليدوية، و3383 شهادات الوفاة اليدوية.

ونجح قطاع الأحوال المدنية بإشراف اللواء إيهاب عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية، فى مجال الخدمات التى يقدمها قطاع الأحوال المدنية للمصريين المقيمين بالخارج فى إصدار عدد من الوثائق عبارة عن 1800 قيد وقائع ميلاد خارج البلاد 700 قيد وقائع وفاة خارج البلاد، و1700 ساقط قيد ميلاد خارج البلاد و600 ساقط قيد وفــاة خارج البلاد و900 قيد وقائع الزواج بالخارج و584 الوثائق المترجمة.