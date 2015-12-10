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القبض على عاطل سرق 13 خلاط مياه حوائط بالغردقة

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القبض على عاطل سرق 13 خلاط مياه حوائط بالغردقة القبض على عاطل سرق 13 خلاط مياه حوائط بالغردقة
نجحت قوات أمن الغردقة فى ضبط عاطل سرق 13 خلاط مياه حوائط، وضبط عدد من قائدى السيارات الذين يقومون بالقيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

تبلغ لقسم شرطة أول الغردقة من "حمادة سيد راضى أحمد" مقاول ومقيم السقالة - الغردقة عن اكتشافه سرقة 13 خلاط مياه حوائط من العقار تحت الإنشاء.

أسفرت جهود البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "محمد.ا.م.ا" عاطل، مقيم المرج - القاهرة، تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتم ضبط المسروقات بإرشاده، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 14125 جنح قسم شرطة أول الغردقة لسنة 2015، وأخطرت النيابة العامة.

وفى سياق آخر قامت وحدة مباحث المرور بعمل حملة مشتركة مع مديرية الشئون الصحية للكشف على قائدى السيارات الذين يقومون بالقيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

أسفرت الحملة عن ضبط كل من "وائل.ح.م.أ" 36 سائق مقيم بلبيس - الشرقية، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحاليل اعترف بتعاطيه المواد المخدرة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4453 جنح مرور ثان الغردقة لسنة 2015 م، و"أحمد.م.م.س" 32 سنة سائق مقيم الصف - الجيزة، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحاليل اعترف بتعاطيه المواد المخدرة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 4454 جنح مرور ثان الغردقة لسنة 2015 م، و"سعيد.س.م" 38 سنة سائق مقيم إمبابة - الجيزة، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحاليل اعترف بتعاطيه المواد المخدرة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 4455 جنح مرور ثان الغردقة لسنة 2015 م، وأخطرت النيابة العامة.

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