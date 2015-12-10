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«عكاشة»: إحالة الداخلية لـ 4ضباط و5أمناء شرطة للجنايات احترامًا لسيادة القانون

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«عكاشة»: إحالة الداخلية لـ 4ضباط و5أمناء شرطة للجنايات احترامًا لسيادة القانون «عكاشة»: إحالة الداخلية لـ 4ضباط و5أمناء شرطة للجنايات احترامًا لسيادة القانون

خالد عكاشة

قال مدير مركز الوطن للدراسات الأمنية العقيد، خالد عكاشة، اليوم الخميس، إن إحالة 4 ضباط و5 امناء شرطة للجنايات فى قضية تعذيب مواطن داخل قسم في الأقصر، هو رد فعل طبيعي ومتوقع ومنتظر من وزارة الداخلية المصرية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة هامة لإرساء مبدأ سيادة القانون، وتؤكد قوة ومصداقية الجهاز، وإتباعه لثوابت الشفافية، وإحترام القانون.

وأضاف عكاشة خلال مداخلة هاتفية له عبر برنامج ساعة من على شاشة “الغد” العربي ، مع الإعلامي محمد المغربي ، أن هناك وقائع حدثت من قبل وتم فيها إحالة الضباط إلى المحاكمة وصدرت ضدهم أحكام بالبراءات والإدانة، معرباً عن امنياته في أن يكون هذا الإجراء نسق عام تسير عليه الجهات الأمنية.

وأكد الخبير الأمني أن قطاع التفتيش كان ينشر مجموعة من الإجراءات التي تري الداخلية أنه ليس هناك ضرر في كشفها، مشيراً إلى أن هذه المسائلة تظل أمنية بحته، وبالتالي فأي جهاز أمني من حقه أن يحدد ما قد يكشفه للرأي العام من عدمه، لافتاً إلى أن الضابط الذى يرتكب أي انتهاك أو مخالفة يتعرض لتحقيق داخلي من المجالس التأديبية والوظيفية بالوزارة.

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