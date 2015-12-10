محلل سياسي سوري: اجتماع الرياض اتفق على رحيل الأسد

قال المحلل السياسي السوري غسان إبراهيم، اليوم الثلاثاء، إن أهم ما يميز إجتماع الرياض بشأن الأزمة السورية هو الجمع بين السياسيين والعسكريين لأول مرة، مشيراً إلى أن الإجتماعات السابقة كان تركز فقط على الشق السياسي، مما جعلها أمام سهام الانتقادات، بعد تساؤلات حول ما هو وزن هذه المعارضة مقارنة بالفصائل العسكرية على الأرض.

وأضاف إبراهيم خلال حوارٍ له ببرنامج “وراء الحدث”، المذاع على قناة “الغد”العربي الإخبارية، مع الإعلامي علاء الشيخ، أن إجتماع الرياض يجيب على كافة هذه الإنتقادات السابقة، ويؤكد أن هناك علاقات بين السياسيين المعارضين والكتائب المسلحة المعارضة، والتي تقاتل سواء ضد بشار الأسد، أو داعش، حيث يبلغ عدد الممثلين ما يقرب من 15 كتبية وفصيل عسكري.

وأشار إبراهيم إلى أن وجود تمثيل وسياسي العسكري من جميع الأطياف في اجتماع الرياض، ويتفق الأغلبية علي رحيل الأسد، وبناء مرحلة إنتقالية لسوريا مدنية تلبي إحتياجات ومطالب الشعب السوري، لافتاً إلى أن الوجود العسكري يقول في هذا الإجتماع نعم هناك بوادر للحل، حيث جاء بأهم عناصر المقاومة العسكرية المسلحة.