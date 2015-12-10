البيت الأبيض: مباحثات هاتفية بين بايدن وأوغلو لتنسيق الجهود لمواجهة داعش

قال البيت الأبيض إن نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى اتصالًا هاتفيًا برئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو تناول فيه الجهود المشتركة لمواجهة تنظيم داعش، وذلك حسبما أفادت سكاي نيوز عربية.

يأتي هذا في الوقت الذي يتصاعد فيه التوتر بعد إدخال تركيا عددًا من مقاتليها داخل الأراضي العراقية بهدف تدريب المقاتلين ضد التنظيم المتشدد وهو الأمر الذي تقول عنه العراق إنه انتهاك لسيادتها، في حين تتصاعد الخلافات بين أنقرة وموسكو بعد إسقاط المقاتلات التركية لطائرة روسية من طراز سوخوي بدعوى انتهاكها المجال الجوي في نوفمبر الماضي.