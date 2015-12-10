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افتتاح 4 منافذ ضمن مشروع "أمان" لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بقنا

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افتتاح 4 منافذ ضمن مشروع "أمان" لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بقنا افتتاح 4 منافذ ضمن مشروع "أمان" لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بقنا
صرح اللواء صلاح الدين حسان، مدير أمن قنا، بأنه تم افتتاح 4 منافذ بيع ضمن مشروع "أمان" للمنتجات الغذائية التابع لوزارة الداخلية لبيع كل السلع الغذائية بأسعار مخفضة.

وأضاف حسان فى تصريحات صحفية أن المشروع جاء مشاركة من الوزارة لتوفير احتياجات المواطنين ومحدودى الدخل من السلع الغذائية بأسعار مخفضة لافتًا إلى أنه تم عقد لقاءات مع كبار تجار السلع الغذائية للوصول لصيغة فيما يخص تخفيض الأسعار.

وأشار حسان إلى هناك حملات يومية على الأسواق للتأكد من إعلان الأسعار على المواد الغذائية وأن السلع مطابقة للمواصفات وذلك لمواجهة غلاء الأسعار والسلع المهربة غير المطابقة للمواصفات مشيرًا إلى أنه سيتم طرح لحوم بالمنافذ بسعر يصل إلى 36 جنيهًا للكيلو.

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مصر 365