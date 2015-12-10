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السفارة الأمريكية فى بغداد تنفى وصول 200 عسكرى لقتال داعش بالأنبار

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السفارة الأمريكية فى بغداد تنفى وصول 200 عسكرى لقتال داعش بالأنبار السفارة الأمريكية فى بغداد تنفى وصول 200 عسكرى لقتال داعش بالأنبار

>نفت السفارة الأمريكية فى بغداد مساء اليوم الخميس، ما تردد عن وصول 200 عسكرى أمريكى لقتال تنظيم داعش الإرهابى على الأرض فى محافظة الأنبار غربى العراق.

وذكر بيان للسفارة الأمريكية، أن التقارير التى تزعم بوصول قوات أمريكية قتالية إلى قاعدة "عين الأسد" الجوية بالأنبار غير صحيحة تماما.

وأشار إلى أن قوات التحالف الدولى المناهض لـ"داعش" التى تقودها الولايات المتحدة الأمريكية متواجدة فى العراق بناءً على دعوة من العراقية بهدف تقديم المشورة والمساعدة والتدريب، لافتة إلى أن أى ادعاءٍ بزيادة عدد القوات الأمريكية فى العراق أو مشاركتها فى العمليات القتالية البرية "كاذبة" .

وأكدت أن التحالف الدولى سيظل ملتزماً بالعمل مع شركائه العراقيين فى العمليات الرامية إلى إضعاف قوة داعش تمهيدا للقضاء عليه سواء فى محافظة الأنبار وأى مكان من العراق.
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مصر 365

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