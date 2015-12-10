بنجلادش ترفع حظرًا مفروضًا على “فيس بوك”

قالت مسؤولة بحكومة بنجلادش إن بلادها رفعت حظرًا على فيسبوك يوم الخميس بعد 3 أسابيع من حجبه توقعًا لاحتجاجات بعد أن أيدت المحكمة العليا عقوبة الإعدام على زعيمين من المعارضة.

وبعد 4 أيام من الحظر الذي فرض يوم 18 نوفمبر على مواقع فيسبوك وواتس آب وفايبر أٌعدم صلاح الدين قادر تشودري وعلي إحسان محمد مجاهد في نفس الوقت للفظائع التي ارتكبت أثناء حرب الاستقلال عام 1971.

وبحسب رويترز قالت تارانا حليم المسؤولة الكبيرة بوزارة البريد والاتصالات في مؤتمر صحفي في العاصمة داكا إن الحكومة ممتنة لشبان بنجلادش بوجه خاص لعدم الاحتجاج على الإعدامات.

وكان هناك إضراب عام في البلاد لمدة يوم واحد في احتجاج سلمي في اليوم التالي لقرار المحكمة وفي اليوم التالي على الإعدامات.

وقالت حليم للصحفيين إن الحظر على واتس اب وفايبر سيبقى في الوقت الراهن.