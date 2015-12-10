فيديو| منير يطرح أول برمو لكليب «أنا منك اتعلمت»

طرح الفنان محمد منير أول “برومو” لكليب أحدث أغانيه«أنا منك اتعلمت»، المقرر طرحها خلال أعياد رأس السنة.

تشهد الأغنية تعاون يتم لأول مرة مع كافة فريق الأغنية، وأحدثهم مخرج الكليب شريف صبري.

> كما تم التعاون مع الشاعر أحمد فايز، والملحن أحمد حمدي رؤوف.

ومعهم الموسيقار باسم درويش الذي قام مع فرقته كايرو ستيبس بوضع التوزيع الموسيقي، وكذلك ميكساجها بالتعاون مع الموزع أسامة الهندي.

يشار إلى «الكينج»، أحيا مؤخرًا حفلا غنائيا كبيرا فى “شرم الشيخ”، من أجل دعم السياحة المصرية وتوافد الجمهور بالآلاف على مكان الحفل وتفاعل معهم الكينج وقدم عدد كبيرا من أغنياته.

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قريبا .. جديد الفنان #محمد_منير أغنية #أنا_منك_إتعلمت!