أخبار عاجلة

وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وبداية إرتفاع درجات الحرارة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. برلمانية تهاجم جامعة الدول العربية: ما فكروش في اللى حصل بسوريا -
«جمارك دمياط» تكشف شروط مزاد السلع الغذائية -
برلماني: «الدولة استوردت بـ4 مليارات جنيه أكل كلاب» -
راتب إنفانتينو يحرج بلاتر.. الفيفا: انخفض بنسبة 58% -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

فيديو| منير يطرح أول برمو لكليب «أنا منك اتعلمت»

Google+ Print
فيديو| منير يطرح أول برمو لكليب «أنا منك اتعلمت» فيديو| منير يطرح أول برمو لكليب «أنا منك اتعلمت»

منير

طرح الفنان محمد منير أول “برومو” لكليب أحدث أغانيه«أنا منك اتعلمت»، المقرر طرحها خلال أعياد رأس السنة.

تشهد الأغنية تعاون يتم لأول مرة مع كافة فريق الأغنية، وأحدثهم مخرج الكليب شريف صبري.
> كما تم التعاون مع الشاعر أحمد فايز، والملحن أحمد حمدي رؤوف.

ومعهم الموسيقار باسم درويش الذي قام مع فرقته كايرو ستيبس بوضع التوزيع الموسيقي، وكذلك ميكساجها بالتعاون مع الموزع أسامة الهندي.

يشار إلى «الكينج»، أحيا مؤخرًا حفلا غنائيا كبيرا فى “شرم الشيخ”، من أجل دعم السياحة المصرية وتوافد الجمهور بالآلاف على مكان الحفل وتفاعل معهم الكينج وقدم عدد كبيرا من أغنياته.
>

 

">

قريبا .. جديد الفنان #محمد_منير أغنية #أنا_منك_إتعلمت!

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
فيديو.. برلمانية تهاجم جامعة الدول العربية: ما فكروش في اللى حصل بسوريا

فيديو.. برلمانية تهاجم جامعة الدول العربية: ما فكروش في اللى حصل بسوريا

بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر

بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر

فيديو| بكري: ترامب يمارس البلطجة.. والنتيجة «حرب عالمية ثالثة»

فيديو| بكري: ترامب يمارس البلطجة.. والنتيجة «حرب عالمية ثالثة»

بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب

بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب