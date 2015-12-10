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كريم شحاتة: "أعرف لاعبين كتير بتاخد ترامادول لزيادة مجهودهم"

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كريم شحاتة: "أعرف لاعبين كتير بتاخد ترامادول لزيادة مجهودهم" كريم شحاتة: "أعرف لاعبين كتير بتاخد ترامادول لزيادة مجهودهم"
أكد الإعلامى كريم حسن شحاتة، أن هناك عدد كبير من لاعبى كرة القدم، والرياضيين بشكل عام، يتناولون حبوب الترامادول، من أجل زيادة معدل مجهودهم داخل المستطيل الأخضر، أو أثناء ممارسة الرياضة، ولعدم الشعور بالإجهاد.

وأوضح كريم شحاتة خلال تقديم برنامجه "كورة كل يوم" الذى يُذاع عبر شاشة "النهار "، أن "هناك عدد كبير من اللاعبين الذين يعرفهم، وأخرون لا يعرفهم، يتناولون الترامادول، بداعى زيادة مجهودهم وعدم شعورهم بالإرهاق، وليس من أجل التخدير"، مطالباً اتحاد الكرة بإجراء تحليل دورى على لاعبى الدورى العام.

وكان النقيبان إبراهيم هانى ومحمد مرزوق المعينان خدمة فى كمين شرطة شبرا المظلات، استوقفا سيارة "كيا" بدون لوحات معدنية، وفوجئا بأن قائدها السيد حمدى لاعب النادى الأهلى السابق، ومصر المقاصة الحالى، وبتفتيش السيارة عثر على 6 أقراص مخدرة "ترامادول"، وبسؤاله عن رخصة القيادة، تبين أنه يقود السيارة بدون رخصة، وتم اقتياد اللاعب لقسم أول شبرا الخيمة، وجارى تحرير محضر بالواقعة، على أن يتم عرضه على النيابة.

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مصر 365

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